Кокорина (Трапезникова) Валерия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Трапезникова) Валерия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1971

Дочь: Бобохидзе Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Кокорин Вячеслав Валентинович

Рождение ребёнка
11.07.1973

Дочь: Кокорина Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Кокорин Вячеслав Валентинович