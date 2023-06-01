Кокорина (Трапезникова) Валерия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1971
Дочь: Бобохидзе Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Кокорин Вячеслав Валентинович
Рождение ребёнка
11.07.1973
Дочь: Кокорина Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Кокорин Вячеслав Валентинович