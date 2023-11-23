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Царев Иван Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1876

Дата смерти

31.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1876

Отец: Царев Сергей Федоров

Мать: Царева Екатерина Николаева

Работа или профессия
1886
с. Марфино
ученик 2 отделения Марфинского училища | ЦИАМ ф.184 оп.10 д.5 Список учеников и учениц Марфинского училища, находящегося в Московском уезде, обучавшихся в 1886/87 году по отделениям Иван Царев сослови... Показать все
Бракосочетание
06.02.1898

Жена: Царева Евдокия Дмитриева

с. Марфино
ЦИАМ ф.203 оп.780 д.2660 лист 197 развМетрические книги ц. Рождества Богородицы с. Марфина 1898 год 6/02/1898 бракосочетание 1-м браком с Подольского уезда, д. Белеутовой крестьянской девицей Евдокией... Показать все
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Царева Евдокия Дмитриева

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Царева Евдокия Дмитриева

Крещение
27.06.1910
с. Марфино
воспреемник
Крещение
10.07.1916
с. Марфино
воспреемник
Работа или профессия
Неизвестно
с. Марфино
Организатор и первый председатель Марфинского колхоза
Смерть
31.01.1941
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