Царев Иван Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1876
Дата смерти31.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1876
Отец: Царев Сергей Федоров
Работа или профессия
1886
с. Марфино
ученик 2 отделения Марфинского училища | ЦИАМ ф.184 оп.10 д.5 Список учеников и учениц Марфинского училища, находящегося в Московском уезде, обучавшихся в 1886/87 году по отделениям Иван Царев сослови... Показать все
Бракосочетание
06.02.1898
Жена: Царева Евдокия Дмитриева
с. Марфино
ЦИАМ ф.203 оп.780 д.2660 лист 197 развМетрические книги ц. Рождества Богородицы с. Марфина 1898 год 6/02/1898 бракосочетание 1-м браком с Подольского уезда, д. Белеутовой крестьянской девицей Евдокией... Показать все
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Царева Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Царева Евдокия Дмитриева
Крещение
27.06.1910
с. Марфино
воспреемник
Крещение
10.07.1916
с. Марфино
воспреемник
Работа или профессия
Неизвестно
с. Марфино
Организатор и первый председатель Марфинского колхоза
Смерть
31.01.1941