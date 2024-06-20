Убак (Стипниекс) Эмма Фрицевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1901
Дата смерти10.04.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1926
Сын: Убак Вольдемар Станиславович
Отец ребёнка: Убак Станислав Адамович
Рождение ребёнка
08.03.1929
Отец ребёнка: Убак Станислав Адамович
Рождение ребёнка
15.04.1931
Сын: Убак Александр Станиславович
Отец ребёнка: Убак Станислав Адамович
Рождение ребёнка
1945
Сын: Убак Эльмар Станиславович
Отец ребёнка: Убак Станислав Адамович
Смерть
10.04.1962