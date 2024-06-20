Убак (Стипниекс) Эмма Фрицевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Убак (Стипниекс) Эмма Фрицевна

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Место рождения

Сухоной, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

05.09.1901

Дата смерти

10.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухоной, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Убак Станислав Адамович

Рождение ребёнка
01.04.1926

Сын: Убак Вольдемар Станиславович

Отец ребёнка: Убак Станислав Адамович

Запасной Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.03.1929

Сын: Убак Ян Станиславович

Отец ребёнка: Убак Станислав Адамович

Запасной Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.04.1931

Сын: Убак Александр Станиславович

Отец ребёнка: Убак Станислав Адамович

Запасной Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1945

Сын: Убак Эльмар Станиславович

Отец ребёнка: Убак Станислав Адамович

Запасной Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
10.04.1962
Запасной Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край

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