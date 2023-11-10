Кустова (Зелянина) Татьяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустова (Зелянина) Татьяна Прокопьевна

Место рождения

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Зелянин Прокопий Иванович

Мать: Зелянина Ульяна Федорова

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Федосья Александровна

Отец ребёнка: Кустов Александр Корнилович

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Кустов Никифор Александрович

Отец ребёнка: Кустов Александр Корнилович

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Кустов Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Кустов Александр Корнилович

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кустов Александр Корнилович

Смерть
После 1858
Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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