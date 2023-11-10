Кустова (Зелянина) Татьяна Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Федосья Александровна
Отец ребёнка: Кустов Александр Корнилович
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Кустов Никифор Александрович
Отец ребёнка: Кустов Александр Корнилович
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Кустов Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Кустов Александр Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858