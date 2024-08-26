Козмина Анастасия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиМежду 1837 и 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Козмина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Козмин Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Козмин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Козмин Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Козмина) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Козмин Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Козмина) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Козмин Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Козмина) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Козмин Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Козмин Григорий Афанасьевич
Смерть
Между 1837 и 1852