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Козмина Анастасия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Между 1837 и 1852

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козмин Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Козмина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Козмин Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Козмин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Козмин Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Козмина) Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Козмин Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Козмина) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Козмин Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Козмина) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Козмин Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Козмин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Козмин Григорий Афанасьевич

Смерть
Между 1837 и 1852

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