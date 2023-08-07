Дементий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Ксения Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Зиновий Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Петр Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Андрей Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно