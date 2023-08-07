Дементий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Ксения Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Зиновий Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Петр Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Андрей Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно