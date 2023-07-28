Морозова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1885 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.09.1885 Чермы запасной ефрейтор Иван Макеевич Морозов крестьянская дочь Евдокия Ивановна по жениху Калихновщины крестьянин Андрей Федотович по жениху Хворостова крестьянин Ф... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1891 ст.
Дочь: Морозова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Макеевич
Афанасьевская церковь 06.04.1891 Чермы Александра Ивановна Морозова Чермы отец крестьянин Иван Макеевич Морозов мать жена Евдокия Ивановна Калихновщины крестьянский сын Андрей Андреевич Чермы ж... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1894 ст.
Дочь: Морозова София Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Макеевич
Афанасьевская церковь 07.09.1894 Чермы София Ивановна Морозова Чермы отец запасной рядовой Иван Макеевич Морозов Чермы мать жена Евдокия Ивановна Морозова Калихновщины Андрей Андреевич Чермы жен... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1902 ст.
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Макеевич
Афанасьевская церковь 05.06.1902 Чермы Зинаида Ивановна Чермы отец запасной рядовой Иван Макеевич Чермы мать жена Евдокия Ивановна Калихновщины крестьянин Василий Андреевич Задубье жена Евдокия Ива... Показать все
Место жительства
Неизвестно