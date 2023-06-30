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Oja Juuli

Место рождения

Tallijago

Дата рождения

05.10.1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1819 г.р.
1822 г.р.
1824 г.р.
1827 г.р.
1830 г.р.
1833 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Tallijago
Рождение ребёнка
12.03.1819

Сын: Oja Adam

Отец ребёнка: Oja Johann

Laose
Рождение ребёнка
04.01.1822

Сын: Oja Gusta

Отец ребёнка: Oja Johann

Laose
Рождение ребёнка
10.07.1824

Сын: Oja Georgi (Jüri)

Отец ребёнка: Oja Johann

Laose
Рождение ребёнка
1827

Сын: Oja Karel

Отец ребёнка: Oja Johann

Laose
Рождение ребёнка
01.03.1830

Сын: Oja Jaan

Отец ребёнка: Oja Johann

Laose
Рождение ребёнка
01.04.1833

Дочь: Kärson Kirstin

Отец ребёнка: Oja Johann

Laose
Рождение ребёнка
13.04.1837

Дочь: Miina

Отец ребёнка: Oja Johann

Laose
Работа или профессия
Неизвестно