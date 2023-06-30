Oja Juuli
Место рожденияTallijago
Дата рождения05.10.1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Tallijago
Рождение ребёнка
12.03.1819
Сын: Oja Adam
Отец ребёнка: Oja Johann
Laose
Рождение ребёнка
04.01.1822
Сын: Oja Gusta
Отец ребёнка: Oja Johann
Laose
Рождение ребёнка
10.07.1824
Сын: Oja Georgi (Jüri)
Отец ребёнка: Oja Johann
Laose
Рождение ребёнка
1827
Сын: Oja Karel
Отец ребёнка: Oja Johann
Laose
Рождение ребёнка
01.03.1830
Сын: Oja Jaan
Отец ребёнка: Oja Johann
Laose
Рождение ребёнка
01.04.1833
Дочь: Kärson Kirstin
Отец ребёнка: Oja Johann
Laose
Рождение ребёнка
13.04.1837
Дочь: Miina
Отец ребёнка: Oja Johann
Laose
Работа или профессия
Неизвестно