(Скобичева) Евфросинья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1880
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 19
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.07.1880
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 19
Смерть
Неизвестно