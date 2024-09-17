(Скобичева) Евфросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скобичева) Евфросинья Григорьевна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1843 г.р.

Мать

Вычислено 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1880

Отец: Скобичев Григорий Тимофеевич

Мать: Скобичева Татьяна Дмитриевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 19
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
05.07.1880
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 19
Смерть
Неизвестно

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