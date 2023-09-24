Шадрина Дария Ларионовна (Платоновна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти17.05.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Игнатьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Игнатьевич
Рождение ребёнка
12.06.1833
Дочь: Шадрина Акилина Иоанновна
Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.03.1835
Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Игнатьевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1864
от старости
Похороны
18.05.1864