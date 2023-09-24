Шадрина Дария Ларионовна (Платоновна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина Дария Ларионовна (Платоновна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

17.05.1864

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шадрин Стефан Иоаннович

Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Игнатьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шадрин Марк Иоаннович

Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Игнатьевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.06.1833

Дочь: Шадрина Акилина Иоанновна

Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Игнатьевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.03.1835

Сын: Шадрин Иосиф Иоаннович

Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Игнатьевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Шадрин Симеон Иоаннович

Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Игнатьевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Иоанн Игнатьевич

Смерть
17.05.1864
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
от старости
Похороны
18.05.1864
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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