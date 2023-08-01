Мещерякова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1959
Сын: Мещеряков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Степанович
Тогузак, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Степанович