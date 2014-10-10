Потемкина (Матис) Валли Гергардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потемкина (Матис) Валли Гергардовна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

18.10.1921

Дата смерти

10.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1921

Отец: Матис Гергард Францевич

Мать: Фрейзе Екатерина

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.06.1943

Дочь: Потемкина Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Потемкин Леонид Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потемкин Леонид Иванович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Потемкин Иван Леонидович

Отец ребёнка: Потемкин Леонид Иванович

Темир-Тау, Карагандинская обл
Смерть
10.10.2014
Марбург, Германия