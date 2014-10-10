Потемкина (Матис) Валли Гергардовна
Место рождения
Дата рождения18.10.1921
Дата смерти10.10.2014
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1921
Отец: Матис Гергард Францевич
Мать: Фрейзе Екатерина
Рождение ребёнка
15.06.1943
Дочь: Потемкина Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Потемкин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потемкин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Потемкин Леонид Иванович
Темир-Тау, Карагандинская обл
Смерть
10.10.2014
Марбург, Германия