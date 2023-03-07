Евстигнеева (Сачкина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1918
Дата смерти13.09.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евстигнеев Борис Фёдорович
Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Карцева Галина Борисовна
Отец ребёнка: Евстигнеев Борис Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1988