Евстигнеева (Сачкина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева (Сачкина) Анна Васильевна

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Место рождения

Тепловка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.06.1918

Дата смерти

13.09.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Тепловка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстигнеев Борис Фёдорович

Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Карцева Галина Борисовна

Отец ребёнка: Евстигнеев Борис Фёдорович

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Борис Фёдорович

Смерть
13.09.1988
Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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