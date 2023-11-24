Монастырев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монастырев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: ?

Мать: Монастырева Матрена (Мотя)

Смерть
Неизвестно
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