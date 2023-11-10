Беляй Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Беляй Тимофей 1
Мать: Беляй Марфа
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Беляй Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Беляй Евдокия
Рождение ребёнка
1857
Сын: Беляй Архип
Мать ребёнка: Беляй Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй Евдокия
Смерть
Неизвестно