Беляй Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Михаил

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Жена

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Около 1854 г.р.
Около 1856 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Беляй Тимофей 1

Мать: Беляй Марфа

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Беляй Евдокия

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Беляй Евдокия

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Беляй Архип

Мать ребёнка: Беляй Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Евдокия

Смерть
Неизвестно
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