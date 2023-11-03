Рекин Савватий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекин Савватий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1811

Отец: Рекин Григорий Иванов

Мать: Рекина Елена Ивановна

Бракосочетание
26.01.1832

Жена: Рекина Степанида Яковлевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.11.1832

Дочь: Матрона Савватиева

Мать ребёнка: Рекина Степанида Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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