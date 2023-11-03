Рекин Савватий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1811
Отец: Рекин Григорий Иванов
Мать: Рекина Елена Ивановна
Бракосочетание
26.01.1832
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.11.1832
Дочь: Матрона Савватиева
Мать ребёнка: Рекина Степанида Яковлевна
Смерть
Неизвестно