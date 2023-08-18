Кудрявцева Марья Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Соломонида Алексеева
Отец ребёнка: Кудрявцев Алексей (Алешка) Сергеев
поч. Васки Иванова сына Вохминова на ключем, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Кудрявцев Алексей (Алешка) Сергеев
дер. на речке Малковке, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. на речке Малковке, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710