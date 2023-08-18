Кудрявцева Марья Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Марья Евсеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1674 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Соломонида Алексеева

Отец ребёнка: Кудрявцев Алексей (Алешка) Сергеев

поч. Васки Иванова сына Вохминова на ключем, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Кудрявцев Алексей (Алешка) Сергеев

дер. на речке Малковке, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Алексей (Алешка) Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. на речке Малковке, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710