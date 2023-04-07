Семен Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Егор Андреевич

Мать: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Андрей Семенович

Мать ребёнка: Мария Степановна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Мария Степановна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Степановна

Смерть
Неизвестно