Семен Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Егор Андреевич
Мать: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Андрей Семенович
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Степановна
Смерть
Неизвестно