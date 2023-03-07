Левакова (Сёмина) Клавдия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Евпраксия Автономовна
Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович
Сын: Леваков Алексей Автономович
Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович
Сын: Леваков Павел Автономович
Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович
Дочь: Евпраксия Автономовна
Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович
Дочь: Василиска Автономовна
Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович
Сын: Леваков Василий Автономович
Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович
Сын: Леваков Василий Автономович
Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович
Сын: Леваков Давид Автономович
Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович
Сын: Леваков Валентин Автономович
Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович
Сын: Леваков Леонид Автономович
Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович