Левакова (Сёмина) Клавдия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левакова (Сёмина) Клавдия Егоровна

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Место рождения

Точижки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Точижки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.01.1895

Муж: Леваков Автоном Митрофанович

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Евпраксия Автономовна

Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович

Рождение ребёнка
04.02.1897

Сын: Леваков Алексей Автономович

Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Леваков Павел Автономович

Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Евпраксия Автономовна

Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Василиска Автономовна

Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Леваков Василий Автономович

Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Леваков Василий Автономович

Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Леваков Давид Автономович

Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Леваков Валентин Автономович

Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леваков Леонид Автономович

Отец ребёнка: Леваков Автоном Митрофанович

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Причина смерти: неизвестно
Похороны
Неизвестно
Григорцево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Приходское кладбище Воскресенской церкви
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