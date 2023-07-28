Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ

Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ

Место рождения

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

04.06.1901

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1901

Отец: Новиков МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Мать: Новикова СИНКЛИТИНИЯ ЯКОВЛЕВНА

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.10.1923

Дочь: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА

Мать ребёнка: Новикова ИУСТИНА ЯКОВЛЕВНА

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Новиков ИВАН МИТРОФАНОВИЧ

Мать ребёнка: Новикова ИУСТИНА ЯКОВЛЕВНА

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.03.1930

Дочь: Овчинникова АННА МИТРОФАНОВНА

Мать ребёнка: Новикова ИУСТИНА ЯКОВЛЕВНА

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова ИУСТИНА ЯКОВЛЕВНА

Смерть
1940
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область