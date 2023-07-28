Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения04.06.1901
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1901
Рождение ребёнка
14.10.1923
Дочь: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА
Мать ребёнка: Новикова ИУСТИНА ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
19.12.1924
Сын: Новиков ИВАН МИТРОФАНОВИЧ
Мать ребёнка: Новикова ИУСТИНА ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
11.03.1930
Дочь: Овчинникова АННА МИТРОФАНОВНА
Мать ребёнка: Новикова ИУСТИНА ЯКОВЛЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область