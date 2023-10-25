Гаврилюк Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1969
Сын: Гаврилюк Сергей Александрович
Мать ребёнка: Гаврилюк Истолия Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1972
Сын: Гаврилюк Александр Александрович
Мать ребёнка: Гаврилюк Истолия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно