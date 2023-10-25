Гаврилюк Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилюк Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1969

Сын: Гаврилюк Сергей Александрович

Мать ребёнка: Гаврилюк Истолия Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1972

Сын: Гаврилюк Александр Александрович

Мать ребёнка: Гаврилюк Истолия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилюк Истолия Андреевна

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