Грамович Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1972
Мать ребёнка: Грамович Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1977
Дочь: Грамович Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Грамович Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно