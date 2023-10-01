Грамович Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грамович Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1972

Сын: Грамович Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Грамович Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1977

Дочь: Грамович Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Грамович Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грамович Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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