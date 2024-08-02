Параскева Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баканеко Трифон Алексеевич
Рождение ребёнка
02.03.1896
Сын: Баканенко Яков Трифонович
Отец ребёнка: Баканеко Трифон Алексеевич
Рождение ребёнка
24.01.1898
Дочь: Абрамова (Баконенко Или Баканенко) Ксения Трифоновна
Отец ребёнка: Баканеко Трифон Алексеевич
Рождение ребёнка
13.11.1907
Отец ребёнка: Баканеко Трифон Алексеевич