Параскева Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Баканеко Трифон Алексеевич

Рождение ребёнка
02.03.1896

Сын: Баканенко Яков Трифонович

Отец ребёнка: Баканеко Трифон Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1898

Дочь: Абрамова (Баконенко Или Баканенко) Ксения Трифоновна

Отец ребёнка: Баканеко Трифон Алексеевич

Рождение ребёнка
13.11.1907

Сын: Баканеко Иван Трифонович

Отец ребёнка: Баканеко Трифон Алексеевич

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