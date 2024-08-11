Маллицкая (Николаева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маллицкая (Николаева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маллицкая) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Маллицкий Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маллицкий Николай Александрович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Маллицкий Александр Николаевич

Отец ребёнка: Маллицкий Николай Александрович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Маллицкая) София Николаевна

Отец ребёнка: Маллицкий Николай Александрович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Маллицкий Петр

Отец ребёнка: Маллицкий Николай Александрович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Маллицкий Илья

Отец ребёнка: Маллицкий Николай Александрович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Маллицкая (Маллицкая) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Маллицкий Николай Александрович

Смерть
Неизвестно

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