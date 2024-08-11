Маллицкая (Николаева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маллицкая) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Маллицкий Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Маллицкий Александр Николаевич
Отец ребёнка: Маллицкий Николай Александрович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Маллицкая) София Николаевна
Отец ребёнка: Маллицкий Николай Александрович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Маллицкий Петр
Отец ребёнка: Маллицкий Николай Александрович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Маллицкий Илья
Отец ребёнка: Маллицкий Николай Александрович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Маллицкая (Маллицкая) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Маллицкий Николай Александрович
Смерть
Неизвестно