Борняков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорняков Александр Николаевич

Борняков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1980

Отец: Борняков Николай

Мать: Борнякова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борнякова Яна Алекандровна

Мать ребёнка: Борнякова Юлия

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борнякова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Борнякова Юлия

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борнякова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Борнякова Юлия

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борнякова Юлия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close