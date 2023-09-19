Борняков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1980
Отец: Борняков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борнякова Яна Алекандровна
Мать ребёнка: Борнякова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борнякова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Борнякова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борнякова Виктория Александровна
Мать ребёнка: Борнякова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борнякова Юлия