Самойлов Тарас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Тарас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1937

Дочь: Рай Галина Тарасовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: не указана