Рудякова Макарова Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудякова Макарова Елена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1969

Отец: Стариков Борис Петрович

Мать: Старикова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
15.08.1988

Дочь: Макарова Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Макаров Владимир Викторович

Рождение ребёнка
10.05.1996

Дочь: Полетаева Диана Евгеньевна

Отец ребёнка: Рудяков Евгений Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудяков Евгений Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Владимир Викторович

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