Рудякова Макарова Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1969
Рождение ребёнка
15.08.1988
Дочь: Макарова Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Макаров Владимир Викторович
Рождение ребёнка
10.05.1996
Дочь: Полетаева Диана Евгеньевна
Отец ребёнка: Рудяков Евгений Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно