Стрельцов Владислав
Место рожденияТаджикистан
Дата рождения18.02.1947
Дата смерти06.02.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1947
Таджикистан
Рождение ребёнка
?.05.1969
Дочь: Николаева Ольга Владиславовна
Мать ребёнка: Стрельцова Людмила Михайловна
Таджикистан
Рождение ребёнка
17.07.1971
Сын: Стрельцов Павел Владиславович
Мать ребёнка: Стрельцова Людмила Михайловна
Таджикистан
Рождение ребёнка
02.11.1982
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Стрельцова Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Стрельцова Людмила Михайловна
Смерть
06.02.2012
Причина смерти: Attacco di cuore
Похороны
Неизвестно