Стрельцов Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельцов Владислав

Стрельцов Владислав

Место рождения

Таджикистан

Дата рождения

18.02.1947

Дата смерти

06.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1947

Отец: Стрельцов Николай Лаврентьевич

Мать: Николаева Елена Григорьевна

Таджикистан
Рождение ребёнка
?.05.1969

Дочь: Николаева Ольга Владиславовна

Мать ребёнка: Стрельцова Людмила Михайловна

Таджикистан
Рождение ребёнка
17.07.1971

Сын: Стрельцов Павел Владиславович

Мать ребёнка: Стрельцова Людмила Михайловна

Таджикистан
Рождение ребёнка
02.11.1982

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Стрельцова Людмила Михайловна

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
1985

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Стрельцова Людмила Михайловна

Смерть
06.02.2012
Гродно, Гродненская область
Причина смерти: Attacco di cuore
Похороны
Неизвестно
Гродно, Гродненская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close