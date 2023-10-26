Кондратьева (Жданова) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьева (Жданова) Анна Емельяновна

Кондратьева (Жданова) Анна Емельяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жданов Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1946

Сын: Кондратьев-Стрельников Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Стрельников Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Влерий Николаевич

Отец ребёнка: Кондратьев Николай Иванович

Смерть
1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close