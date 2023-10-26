Кондратьева (Жданова) Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жданов Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1946
Сын: Кондратьев-Стрельников Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Стрельников Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Влерий Николаевич
Отец ребёнка: Кондратьев Николай Иванович
Смерть
1986