Гавриленко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1986

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1965 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1986

Отец: Гавриленко Николай

Мать: Гавриленко Евгения

Рождение ребёнка
08.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гавриленко Елена

Рождение ребёнка
31.12.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гавриленко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриленко Елена