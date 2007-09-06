Абдряхимов Талгат Абдрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдряхимов Талгат Абдрахманович

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

28.03.1925

Дата смерти

06.09.2007

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

1950 г.р.
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1952 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1925

Отец: Курбангалиев Абдрахман Мулла

Мать: Кафия 1 Жена

Военная награда
Неизвестно
Абдряхимов Талгат Абдрахманович В архив Дата рождения __.__.1925 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Чембилей Посмотреть на карте Наименование награды Орден Отечественной войны ... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1950

Сын: Абдряхимов Рамиль Двойняшки

Мать ребёнка: Шиапова (Шиапова) Хафизя

Рождение ребёнка
28.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиапова (Шиапова) Хафизя

Рождение ребёнка
10.06.1952

Сын: Абдряхимов Фярит Талгатович

Мать ребёнка: Шиапова (Шиапова) Хафизя

Рождение ребёнка
20.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиапова (Шиапова) Хафизя

Рождение ребёнка
16.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиапова (Шиапова) Хафизя

Смерть
06.09.2007

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