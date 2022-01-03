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Абрамов Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1954

Дата смерти

03.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1954

Отец: Абрамов Федор Ильич

Мать: Абрамова Варвара

Бракосочетание
?.05.1980

Жена: Гришина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
30.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришина Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1987

Сын: Абрамов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Гришина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина Анна Васильевна

Смерть
03.01.2022
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