Абрамов Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1954
Дата смерти03.01.2022
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1954
Отец: Абрамов Федор Ильич
Мать: Абрамова Варвара
Бракосочетание
?.05.1980
Рождение ребёнка
30.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришина Анна Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1987
Сын: Абрамов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Гришина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2022