Смирнова АЛЕКСАНДРА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1933
Сын: Смирнов НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Смирнов ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно