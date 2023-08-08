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Смирнова АЛЕКСАНДРА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1933

Сын: Смирнов НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Смирнов ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Смерть
Неизвестно