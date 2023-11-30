Преображенская (Полякова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПреображенская (Полякова) Мария Семеновна

Преображенская (Полякова) Мария Семеновна

Место рождения

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.07.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910 ст.

Отец: Поляков Семен Герасимович

Мать: Полякова Домна Андреевна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close