Шаламова (Кичигина) Анастасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Кичигина) Анастасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1819

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1819
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1910

Сын: Шаламов Василий Арсентьевич

Отец ребёнка: Шаламов Арсений Георгиев

Рождение ребёнка
27.03.1911

Дочь: Шавкунова Александра Арсентьевна

Отец ребёнка: Шаламов Арсений Георгиев

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шаламов Михаил Арсентиев

Отец ребёнка: Шаламов Арсений Георгиев

Рождение ребёнка
19.02.1919

Сын: Шаламов Алексей Арсентиев

Отец ребёнка: Шаламов Арсений Георгиев