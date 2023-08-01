Шаламова (Кичигина) Анастасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1819
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1910
Сын: Шаламов Василий Арсентьевич
Отец ребёнка: Шаламов Арсений Георгиев
Рождение ребёнка
27.03.1911
Дочь: Шавкунова Александра Арсентьевна
Отец ребёнка: Шаламов Арсений Георгиев
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Шаламов Арсений Георгиев
Рождение ребёнка
19.02.1919
Сын: Шаламов Алексей Арсентиев
Отец ребёнка: Шаламов Арсений Георгиев