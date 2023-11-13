Коростелева Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелева Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эрлик Владимир Николаевич

Мать: Алексеева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростелева Кристина Николаевна

Отец ребёнка: Коростелев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коростелев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Коростелев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростелев Николай

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