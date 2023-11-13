Коростелева Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эрлик Владимир Николаевич
Мать: Алексеева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростелева Кристина Николаевна
Отец ребёнка: Коростелев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коростелев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Коростелев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коростелев Николай