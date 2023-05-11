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Голота Даниил
Голота Даниил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Голота Тимофей
1800 г.р.
Мать
Голота ?
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Голота Тимофей
Мать:
Голота ?
Смерть
Неизвестно
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