Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1923

Дата смерти

19.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1923

Отец: Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ

Мать: Новикова ИУСТИНА ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
16.10.1953

Сын: Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1957

Дочь: Трухнина ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
10.11.1959

Сын: Салтаусов ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
19.12.1981
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