Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1923
Дата смерти19.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1923
Рождение ребёнка
16.10.1953
Сын: Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
26.02.1957
Дочь: Трухнина ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
10.11.1959
Сын: Салтаусов ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
19.12.1981