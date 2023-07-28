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Волков Николай Матвеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.05.1871

Дата смерти

19.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1871

Отец: Волков Матвей Иудин

Мать: Волкова Параскева Тимофеева

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.11.1898

Сын: Волков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: Глазова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.02.1906

Дочь: Валентина Нииколаевна

Мать ребёнка: Волкова Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.09.1907

Дочь: Евдокимова Зинаида Николевна

Мать ребёнка: Волкова Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.08.1911

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.11.1913

Дочь: Ганфельд Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.03.1922
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург