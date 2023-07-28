Волков Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1871
Дата смерти19.03.1922
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1871
Отец: Волков Матвей Иудин
Рождение ребёнка
02.11.1898
Мать ребёнка: Волкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Глазова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1906
Дочь: Валентина Нииколаевна
Мать ребёнка: Волкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1907
Дочь: Евдокимова Зинаида Николевна
Мать ребёнка: Волкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1911
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1913
Дочь: Ганфельд Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Ольга Ивановна
Смерть
19.03.1922