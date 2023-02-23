Крылова (Хлебникова) Екатерина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Хлебникова) Екатерина Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1879

Муж: Крылов Савелий Стефанов

Пригород Кашпир Сызранский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Крылов Василий Савельевич

Отец ребёнка: Крылов Савелий Стефанов

Пригород Кашпир Сызранский уезд
Смерть
Неизвестно
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