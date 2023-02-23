Крылова (Хлебникова) Екатерина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1879
Пригород Кашпир Сызранский уезд
Рождение ребёнка
1888
Сын: Крылов Василий Савельевич
Отец ребёнка: Крылов Савелий Стефанов
Пригород Кашпир Сызранский уезд
Смерть
Неизвестно