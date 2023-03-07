Лазарев Федор Архипович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти02.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Лазарев Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Геннадий Федорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.09.1942
Причина смерти: пропал без вести