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Лазарев Федор Архипович

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Место рождения

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

02.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Лазарев Архип

Мать: не указана

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Геннадий Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.09.1942
Причина смерти: пропал без вести
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