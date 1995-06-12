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Самойленко Любовь Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1995

Отец: Самойленко Сергей Борисович

Мать: Самойленко Татьяна Анатольевна