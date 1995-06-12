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Самойленко Любовь Сергеевна
Самойленко Любовь Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.1995
Пол
Женский
Отец
Самойленко Сергей Борисович
1965 г.р.
Мать
Самойленко (Торшина) Татьяна Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1995
Отец:
Самойленко Сергей Борисович
Мать:
Самойленко Татьяна Анатольевна
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