Лопатин Виктор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Виктор Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1988

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1988

Отец: Лопатин Евгений Петрович

Мать: Лопатина Елена Анатольевна

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