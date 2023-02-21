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Лопатин Виктор Евгеньевич
Лопатин Виктор Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.11.1988
Пол
Мужской
Отец
Лопатин Евгений Петрович
1962 г.р.
Мать
Лопатина Елена Анатольевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1988
Отец:
Лопатин Евгений Петрович
Мать:
Лопатина Елена Анатольевна
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