Беззубов Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубов Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Беззубова Евдокия Львовна

Рождение ребёнка
19.11.1903

Сын: Беззубов Иван Иванович

Мать ребёнка: Беззубова Евдокия Львовна

Исаково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.06.1906

Сын: Беззубов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Беззубова Евдокия Львовна

Исаково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Беззубов Александр Иванович

Мать ребёнка: Беззубова Евдокия Львовна

Исаково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Беззубова Евдокия Львовна

Смерть
Неизвестно
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