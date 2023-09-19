Беззубов Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Беззубова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
19.11.1903
Мать ребёнка: Беззубова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
27.06.1906
Мать ребёнка: Беззубова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Беззубов Александр Иванович
Мать ребёнка: Беззубова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Беззубова Евдокия Львовна
Смерть
Неизвестно