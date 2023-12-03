Додина (Храмцова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додина (Храмцова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Между 1883 и 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Храмцов Моисей

Мать: Храмцова Февронья

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