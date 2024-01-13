Игнатьева (Полякова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Полякова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков Кузьма

Мать: Поляков Анна

Смерть
Неизвестно
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