Щербинин Николай Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мутохляева Александра Никитична
Мать ребёнка: Чебыкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Чебыкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Чебыкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чебыкина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно