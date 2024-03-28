Щербинин Николай Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Николай Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мутохляева Александра Никитична

Мать ребёнка: Чебыкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Чебыкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Чебыкина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебыкина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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