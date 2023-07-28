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Бачило Николай Васильевич

Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Бачило Василий Куприянович

Мать: Бачило жена Куприяновича

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Место жительства
1811
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №12
Рождение ребёнка
1824

Сын: Бачило Федор Николаевич

Мать ребёнка: Бачило Юста

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бачило Борис Николаевич

Мать ребёнка: Бачило Юста

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Грипина Николаевна

Мать ребёнка: Бачило Юста

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прузына Николаевна

Мать ребёнка: Бачило Юста

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
07.04.1834
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №8
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачило Юста

Смерть
1849
Ялча, Червенский район, Минская область