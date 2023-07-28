Бачило Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Место жительства
1811
дом №12
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Бачило Юста
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Бачило Юста
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Грипина Николаевна
Мать ребёнка: Бачило Юста
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прузына Николаевна
Мать ребёнка: Бачило Юста
Место жительства
07.04.1834
дом №8
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бачило Юста
Смерть
1849