Шаров Петр Титович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1940
Мать ребёнка: Шарова Мария Никифоровна
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
24.01.1954
Дочь: Шарова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Шарова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веретенникова Зоя Петровна
Мать ребёнка: Шарова Мария Никифоровна
Смерть
Неизвестно