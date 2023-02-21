Шаров Петр Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Петр Титович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1940

Сын: Шаров Леонид Петрович

Мать ребёнка: Шарова Мария Никифоровна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
24.01.1954

Дочь: Шарова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Шарова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веретенникова Зоя Петровна

Мать ребёнка: Шарова Мария Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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