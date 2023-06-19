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(Фарафонов) Лукерья
(Фарафонов) Лукерья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Пол
Женский
Отец
Фарафонов Давыд Феоктиста
1831 г.р.
Мать
Ничего не известно
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Фарафонов Давыд Феоктиста
Мать:
Ничего не известно
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