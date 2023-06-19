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(Фарафонов) Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Фарафонов Давыд Феоктиста

Мать: Ничего не известно